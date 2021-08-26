桃園一名在食品化學工廠上班的44歲男子，在接種高端疫苗2天後猝死，指揮中心發言人莊人祥表示個案有糖尿病史，體重約120至130公斤，卻遭遺孀指控「丈夫被增重」，對此指揮中心也在稍早做出回應，表示是目測，請家屬見諒。

在食品化學工廠上班的溫姓男子，曾獲桃園市表揚為模範勞工，其妻表示，丈夫當時非常支持國產疫苗，堅持要打高端，自己則比較信任有國際認證的疫苗，因此沒有一起打。

豈料丈夫23日打完高端後，25日竟傳猝死，遺孀看了指揮中心記者會後更是無法接受，說丈夫去年健檢報告體重為90公斤，這一年來外表也沒明顯改變，除了糖尿病以外一切正常，孩子也覺得爸爸不應該那麼重，質疑指揮中心幫丈夫增重「30到40公斤」的動機。

對此莊人祥稍早回應，表示體重部分是依照醫院疫調資料，當初醫院回報是現場急救，無法實際測量，因此目測值是120到130公斤，指揮中心並無刻意增加個案體重，希望家屬見諒。至於詳細死因，必須等待30日上午解剖後才能確定。