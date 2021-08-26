不少人會使用「腳皮銼刀」磨平腳底腳皮，1名女網友卻鬧出有趣笑話；她日前發現平常使用的銼刀不見了，最後發現銼刀出現在廚房的洗碗槽旁，媽媽後來告訴她，她的奶奶先前問說家中有沒有磨蒜泥器具，媽媽請對方在家中找一下，她後來回想昨晚奶奶煮了1道「蒜泥白肉」，崩潰地說「我家人好像吃了我的腳皮」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前吃了奶奶煮得1整桌佳餚相當開心，而隔天她在找平時會使用的腳皮銼刀卻找不到，到處詢問家人也沒有找到，最後她發現銼刀竟掛在廚房的洗碗槽旁，該處平時都是放一些廚房用品，她帶著疑惑的心情去問母親，沒想到對方的回應讓她崩潰。

女發現腳皮銼刀不見了，最後出現在家中廚房，她回想昨天晚上吃「蒜泥白肉」，崩潰認為奶奶用此銼刀磨蒜泥。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的母親說「你奶奶昨天好像有問我，有沒有磨蒜泥的東西，我也忘了家裡的放在哪，請她自己找一下」，母親最後說「會不會….」而她這時也想到昨晚吃的菜色中有1道蒜泥白肉，讓她崩潰地認為奶奶就是拿該銼刀去磨蒜泥，而銼刀上應該還有她的些許腳皮，因此她PO文說「我家人好像吃了我的腳皮」。

其他網友則笑說，「太噁了吧」、「沒事啦，腳皮蛋白質很多」、「小事啦腳皮跟蒜泥都白的」、「感覺臭臭的」、「如果真的吃到腳皮的話應該會有異物感吧！怎麼可能感覺不出來？」「笑死，足控求之不得」、「好恐怖，無法想像，如果是我可能一輩子都不敢吃蒜泥白肉了」。