集集鐵道隧道土石崩落擠壓隧道，火車無法通行。（廖志晃攝）

省道台16線11.8公里處，本月14日因豪雨沖刷嚴重坍塌，造成公路及鐵路交通中斷，但已先後搶通；不過，山區下大雨，崩落土石加重擠壓，導致集集鐵道2、3號隧道裂縫擴大，恐怕影響安全，因此列車只能開到集集站，水里及車埕站仍停駛。

集集鐵道支線原本在20日搶通，但近日集集、水里地區下大雨，26日清晨，崩塌土石持續滑落擠壓隧道，致使裂痕擴大，台鐵擔心列車行駛可能有卡在隧道的危險，因決定停駛水里及車埕站停駛。

台16線發生坍塌後，立委許淑華會同交通部公路總局，及台灣鐵路管理局等單位實地勘查，其中，水里鄉中山路2段平交道附近，鐵道邊坡土壤流失，鐵路局將在2周內進行專業評估，緊急補強擋土牆、解決土石流失等問題。

鐵路局工務處副處長秦繼孔承諾，明年將投入10億元前瞻計畫改善經費，用於集集鐵道支線，邊坡及隧道水土保持通盤檢測與補強，改善危險路段水土保持設施，達到治標又治本的效果。

而在會勘台16線11.8公里路段，邊坡土石崩落現場時，公路總局第2區養護工程處副處長傅立祥指出，初步研判應是邊坡上方排水不良，導致土體含水量過高，造成土石崩落。目前規畫清除落淤，讓山壁與路面之間達到35度安息角，並施設4層階梯式擋土牆鞏固山坡，且預留與台16線道路之間約7公尺寬的落淤空間，避免土石再次大規模滑落路面，造成行車危險。

許淑華要求台鐵，將台16線邊坡水土保持檢測，納入前瞻改善計畫中，尋求治本方法，維護民眾生命財產安全。