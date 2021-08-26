因應非洲豬瘟，農委會決定暫停廚餘養豬1個月，桃園市長鄭文燦26日指示環保局及農業局做好配套措施。農委會26日晚間到桃園市養豬協會和相關局處及豬農們開會，研擬方案。

桃園市環保局局長呂理德表示，桃園1天廚餘量約92噸、事業廢棄物100噸，目前已找到大園、觀音各1間堆肥場，各可處理100噸，解決廚餘沒有問題。

桃園共有318家養豬場，其中166家為廚餘養豬、152家為飼料養豬。農業局說，2018年曾專案推行非洲豬瘟專案，鼓勵豬農改用飼料，當時1頭豬補助2200元，有97家採用飼料養豬，不過其中仍有一些養豬場用豆腐加工後的廢棄物餵豬，不算純飼料養豬，因此只有約三分之一家養豬場可申請補助，但成效算是不錯，目前仍在開會研議新方案。

桃園市養豬協會理事長曾文湖坦言，桃園市養豬戶雖多為3、500頭中小型養豬場，但禁止廚餘養豬還是衝擊很大，25日已和豬農召開緊急會議，豬農們最擔心的是合約，廚餘供給是由豬農與餐廳業者自行簽約，最短1年、長則3年，突然禁止廚餘養豬，豬農們擔心會有違約疑慮。

曾文湖表示，桃園166家廚餘養豬場都有落實高溫蒸煮90度1個小時的規範，突然禁止廚餘養豬，的確有豬農反彈，畢竟對豬農來說，養豬場是他們的身家財產，自然會強力落實相關規範，不過他們也能瞭解政府的憂心，擔心一不小心漏網之魚會造成破口。