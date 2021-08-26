台中市文化局推出「台中原創城市品牌計畫」，舉行頒獎儀式，邀請藝文團體演出。（陳淑芬攝）

台中市文化局推出「台中原創城市品牌計畫」，舉行頒獎儀式。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府文化局今年首度推出「台中原創城市品牌計畫」，以工藝品、視覺及包裝設計、創意生活等3類展開徵選，在300多件作品有27組商品或選，展現與眾不同的「台中Style」，於26日舉辦頒獎儀式，將於9月3日至5日在大魯閣新時代開設3天的「原創快閃店」，後續再轉往亞洲大學美術館藝術禮品書店推出18天展售活動。

台中市副市長黃國榮頒獎給獲選者，並致詞表示，台中是文化創意城市，不管在全球精密工業、餐飲文化及糕餅業等多元蓬勃發展，「台中原創城市品牌計畫」打造平台，讓更多的人認識在地業者及創意商品。

工藝品類共選出12組，其中，雙鴻陶坊及樺泰漆器各有2組獲選，雙鴻陶坊由朱啟章、李碧蓮夫婦創立，塑造極簡主義的生活美學。樺泰漆器由工藝師吳樹發研發台中文化特色的漆工藝品，獲選的商品「湖心亭漆器組」更多次被市府選為贈送外賓禮品。

創意生活類共9組獲選， WOOD MU悟得木有「鳥叉棲憇盤」等2組商品獲選，結合木工藝及漆藝展現創意美感與實用性；精品手工包具品牌ILLIZA HO，由曾任國際知名品牌Jimmy Choo的配飾設計師的何佳潓主創，以多變造型與夢幻世界作為品牌概念主軸。

視覺及包裝設計類共6組獲選，其中，味榮食品公司從傳統工藝走出新世代文創風格；首思醬作以醬料作為媒介，將台灣的傳統風味轉化成象徵文化與創意的產物。