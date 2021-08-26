談戀愛並不是一件容易的事，除了彼此相愛以外，還要學會相互磨合、溝通，同時給予另一半適度的信任和安全感。《搜狐命理專欄》近日發文分享，白羊座、天蠍座、水瓶座和雙魚座的女生天生比較敏感多疑，在談戀愛時最容易沒有安全感。

1、白羊座

白羊女一旦進入一段感情中，就沒辦法保持獨立自主，隨時都會出現擔心另一半拋棄自己，或是懷疑另一半並沒有用真心對待自己，而且她們不太能控制自己停止這種想法或念頭，導致她們經常處於焦慮的情緒，非常沒有安全感。

2、天蠍座

天蠍女在戀愛關係中非常依賴另一半，一旦聯絡不到對方，她們就會開始心煩意亂，甚至出現一些不好的念頭，過度依賴另一半的壞習慣，讓她們陷入一個錯誤的情感循環，對兩人的關係越來越沒安全感，因而做出許多誇張的舉動。

3、水瓶座

水瓶女談戀愛以後，就會把自己的情感全部寄託在另一半身上，導致她們在這段關係中處於被動的位置，如果不幸遇到渣男就很容易受到傷害，沒有安全感的她們總是時刻關注另一半的一舉一動，幾乎把所有的時間都奉獻給了對方。

4、雙魚座

雙魚女非常愛幻想，就算已經進入戀愛關係，她們也依舊沉浸在自己的世界，希望另一半能做出自己想像中的浪漫行為，遇到困難或不開心的事情，也都第一個想起對方，但這樣過度的依賴反而很容易讓她們覺得沒有歸屬感和安全感。