美國陸軍部在本月公佈的一份有關中國戰術的報告中說，中國是美國的一個「近乎匹敵的競爭對手」，在陸、海、空、太空和網路空間的所有領域都發展了重要的能力。中國的火箭軍是全球最大的導彈部隊，其常規彈道導彈部隊是世界上規模最大、技術最先進、能力最強的部隊之一，其彈道導彈的精確度和射程都得到了提升。

《美國之音》指出，這份用於陸軍訓練、職業教育和領導者培養的報告說，「儘管中共主要的地理關注焦點是東亞、東南亞和西太平洋，但它也是美國的近乎匹敵的競爭對手，在世界範圍內有著重要的政治和戰略利益」。解放軍在特定作戰環境中的能力包括許多不同的單位和系統組合，能夠挑戰美國和盟軍的作戰能力，特別是在西太平洋地區。

報告說，與西方軍隊不同，PLA是深度政治化的，它與毛澤東思想、馬列主義及中國共產黨有重要的聯繫，這點與西方世界完全不同。中國渴望成為世界強國，很可能以大英帝國或二戰後的美國為榜樣。其最終目標是漸進的，到2035年要實現全面繁榮，中共仍是主導國家的政治實體。中國希望到2049年，即中共建國100周年之際，全面成為現代化強國，並擁有世界一流軍隊。

這份近250頁的報告對解放軍的陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊和聯勤保障部隊等各兵種進行了分析。它在有關火箭軍部份說，中國的火箭軍是全球最大的導彈部隊，擁有1000多枚短程、中程和洲際彈道導彈和300多枚遠端巡航導彈。中國的火箭軍成立於2015年12月31日，其前身是第二炮兵部隊，而美國沒有一個相當於火箭軍的軍種。

報告指出，與其相對較小的核力量相比，火箭軍的常規彈道導彈部隊是世界上規模最大、技術最先進、能力最強的部隊之一。彈道導彈的目標是高價值資產，包括機場和海港、補給站以及指揮和通信節點，是中國反介入戰略的一個重要組成部分。此外，更先進的彈道導彈被專門設計用於與堅固的或可移動的高價值資產，如航空母艦和反彈道導彈系統交戰。

報告還說，東風-11導彈是火箭軍部署最廣的短程彈道導彈，最初設計用於打擊300公里以外的目標，但較新的型號將射程擴大至700公里以上。報告說，這種導彈的精確度也提高了，將「預定目標點」減少到只有30米，為戰區指揮官提供了遠端精確打擊能力。比較新的東風-15/16導彈的射程為600-1000公里，而且採用先進的反彈道導彈反制措施，例如末端機動和誘餌彈。