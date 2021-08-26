圖/財訊提供

上半年當貨櫃三雄勢不可當時，人人都搶著當航海王，如今成為重災區。還有船票的投資人都想問，「航運股業績這麼好，會出現終極大反彈嗎？」

《財訊》報導指出，雖然貨櫃三雄財報數字再漂亮，賺的錢再多，但股價漲不動就是漲不動。看在市場眼中可急得不得了，小散戶被大戶當成韭菜收割；當沖大戶更發出怒吼，盤中104張成交量連發，讓人莫名所以，原來這是在轉個彎飆國罵（諧音e04，以注音法輸入為不雅字眼）。

只能說，「成也航運，敗也航運！」上半年當貨櫃三雄勢不可當時，人人都搶著當航海王，就連上市櫃企業手中持有航運股，都成為一項多頭指標。誰知，行情一夕瞬變，航運股成為台股的重災區，然而國際船商龍頭馬士基股價卻還在創新高，反差極大。這讓還有船票的投資人都想問，「貨櫃航運股業績這麼好，會出現終極大反彈吧？」

要回答這個問題，必須從貨櫃三雄漲不動的3個關鍵理由開始抽絲剝繭。

關鍵1：明後年成長力還是個謎

多家看多航運股的本土投顧，研究報告引述財報作為基礎，長榮、萬海及陽明3家公司，上半年一共賺進1700億元，這是歷史上從未有過的紀錄。以陽明為例，上半年就賺進590億元，EPS（每股稅後純益）高達17.88元，根據《財訊》報導，以目前的價位而言，本益比連5倍都不到。

再說，按照目前國際航線的情勢，全球塞港依然嚴重，第4季運價可能會高於第3季傳統旺季，獲利進一步走揚的機率很高。《財訊》報導指出，市場預期貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，明年合計將賺逾5000億元，單一公司的EPS可望衝到40元以上。所以，部分法人仍持續調高航運股的目標價，長榮甚至來到371元。

但看法相對保守的法人持著不同的意見解釋著，「財報的好壞，只是影響股價的一個因素」，有時候決定股價走勢，與股價高低點的位階、籌碼是否凌亂、大股東的心態都有著關聯性。

若是以財報作為分析，想要擁有高本益比的先決條件，就是要維持年年不斷的高成長，這一點在傳產股身上就不容易看見。根據《財訊》報導，當前貨櫃三雄優異的業績眾所皆知，但明後年還可以擁有這樣的續航力嗎？可以繼續維持每股30、40元的獲利嗎？對未來獲利能力的不確定性，已是本益比無法提升、股價無法續漲的原因。