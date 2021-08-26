行政院今天(26日)正式對外公布振興五倍券規畫，預計在10月發放，新北市長侯友宜也宣布加碼方案，推出「新北加倍券」，可以5百換1千，1千換2千，最高5千換1萬。資深媒體人韋安認為，侯友宜在抗疫方面，不輸醫生出身的台北市長柯文哲；而在經濟方面，似乎比柯P有魄力、更專業。

台北市長柯文哲指出，印鈔票就可以解決經濟問題，沒這麼好康，未來幾個月台灣將面對通貨膨脹的問題。侯友宜表示，加碼方案有3原則「加倍送、加好用，加便利」，每種券種都有限定份數，500換1千共計有20萬份、1000換2千有10萬份，5000換1萬則有1萬份，總計31萬份。

韋安26日在臉書貼文表示，侯友宜推出「新北加倍券」，這一點又比柯文哲更厲害。可以把500換1千、1千換2千，甚至最高可用5千換1萬。向來政策穩健的侯友宜，大力度地以「加倍券」來振興疫後的經濟，看來比柯文哲有魄力、更專業。

韋安指出，柯文哲才說，五倍券發了「沒這麼好康」，將面對通膨問題。這種說法，一點科學性都沒有；因3個月以來因防疫而產生的消費緊縮，不要說每人發5000元振興券，就算發到1萬，都無法彌補原本減少的消費支出，哪來通膨問題呢？看來侯友宜在抗疫方面，不輸醫生出身的柯P；而在經濟方面，似乎比柯P更有專業和遠見。