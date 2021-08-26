中共中央組織部部務委員齊家濱今表示，截至今年上半年，中國有逾9514萬名共產黨員及逾486個基層黨組織。中共中央多年來以黨員純潔及先進作為重要建設目標，持續開展反腐敗鬥爭，自十八大以來，有90多萬名黨員清除出黨，充分體現中國共產黨勇於自我革命、敢於「刮骨療毒」的勇氣。

中紀委國家監委宣傳部部長王建新表示，自十八大至今年上半年，全國紀檢監察機關共立案審查逾388萬宗調查，當中涉名逾417萬人，又給予逾380萬人黨紀政務處分，未來會繼續在監督、執紀及反腐等領域從嚴治黨。

另外，中共中央外辦副主任劉建超指出，美國對中國共產黨的定位建立在錯誤的認知上，世界上的民主有不同形式的實踐，若有人想把其國家制度及民主模式強加於別國，最終將導致國際社會分裂和對抗。他又指，中國經濟社會發展及人民生活水平持續提高，顯示民主制度成功，美國應該持歡迎態度，而不是持排斥態度。