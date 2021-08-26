港媒《大公報》今一篇報導指出，雖然我國駐香港人員已全部離港，但仍企圖利用相關僱員作為「亂港代理人」，繼續擾亂香港社會秩序。對此，陸委會今回應，我方從未介入香港事務，所謂「亂港代理人」更是憑空捏造，對於惡意報導，予以嚴正的譴責。

《大公報》稱，近年台方多次粗暴干預香港事務，打著「民主自由」的旗號，破壞香港社會秩序，尤其在近年香港修例風波期間，不僅頻頻發表公開講話聲援亂港分子，還推出所謂「援港專案」。雖然目前台當局駐港機構相關派駐人員已全部離港，但台當局死心不息，企圖利用相關僱員作為「亂港代理人」，繼續擾亂香港社會秩序，並得到香港一些有台灣背景的團體的支持和配合。

對於《大公報》的指控，陸委會副主委邱垂正回應，香港辦事處是經過台港雙方換文同意、服務民眾的機構。長年以來，台灣遵守相關規範，從未逾越分際，迄今也一直堅守崗位，為民服務。

邱垂正表示，台灣從未介入香港事務，所謂「亂港代理人」更是憑空捏造、子虛烏有。對於親中媒體居心不良的惡意報導，我方予以嚴正的譴責。

邱垂正說，辦事處僱員在香港都守法守紀，且全心全力提供台港民眾最佳服務。我方不願見到相關方面用各種伎倆，威脅打壓他們，如果危及駐處僱員的安全，以及辦事處的服務功能，絕非台港民眾所樂見。