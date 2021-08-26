一位人妻收到外送餐點後，發現袋子的封口已被破壞，裡面還塞了一張私人名片。(摘自爆廢公社公開版)

美食外送在疫情期間變得相當熱門，隨著需求增多，許多人也轉行或兼職當外送員賺點外快。不過近日一位人妻卻遇到行蹤詭異的外送員，她查看定位系統顯示對方在定點沒有移動，收到餐點後，發現袋子的封口已被破壞，裡面還找到一張直銷的名片，讓這位人妻直呼「不太舒服」。

「你們收到這樣的餐點會檢舉嗎？」這位人妻在臉書社團「爆廢公社公開版」上表示，近日叫了外送，選擇用不接觸送餐，但一時心血來潮，決定推著寶寶到中庭去散步順便等外送，卻遲遲等不到外送員。

原PO透過定位發現對方停在家附近路口，一直沒有移動，特地傳訊息關心，外送員隨後不久便抵達門口，見到原PO時神情慌張，避免眼神交流，只解釋剛剛在加油便匆匆離去。原PO上樓後，正要拆開餐點時才發現袋子上方竟被撕開一個洞，裡面還塞了一張直銷名片，讓人妻直呼「有點傻眼，感覺不太舒服。」

一位人妻收到外送餐點後，發現袋子封口被撕開一個洞，裡面還塞了一張直銷名片。(摘自爆廢公社公開版)

照片曝光後，網友留言回應，「真夠噁心的，為什麼要在吃的東西裡面放他自己名片」、「偷吃嗎？其實想付名片根本不需要拆包裝…外送員很有問題」、「餐點被開一個洞說真的有衛生上的疑慮感覺很不好」、「做直銷要做到跑外送那怎麼讓人心甘情願當他下線」。

網友也指出，發現自己餐點被打開，可以向客服檢舉投訴外送員，申請退費。「名片如果貼外面沒差，但是打開丟進去我覺得不行欸，一定檢舉」、「撕開就可以投訴了喔」、「按負評並回報客服」。