沿路廣播「賣葡萄的XX確診了」 彰化里長遭警方約談送辦

新冠肺炎疫情於今年5月爆發本土社區傳播，彰化縣溪湖鎮中山里里長楊男，得知隔壁社區有人確診，竟開宣傳車在社區內沿街廣播指「賣葡萄的阿好確診了」，遭彰化縣衛生局移送法辦，但彰檢偵辦後認定廣播內容屬實，並非散布謠言或不實訊息，因此並未違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，偵結後予以不起訴處分。

根據不起分處分書，55歲楊楊姓里長5月14日駕駛自小貨車沿社區內道路廣播「里民請注意，交流道下賣葡萄的『阿好』已經確診，如有與他接觸的人請注意健康安全」等語，遭民眾檢舉認為違反法令，遭檢警約談。

楊男應訊時坦承不諱，但否認散布疫情謠言犯行，強調當天中午看到電視新聞報導，溪湖鎮有確診個案，經打聽後得知，是某位常來里內收購葡萄、名叫「阿好」的人，擔心里民恐慌，才會主動開車巡邏廣播，提醒里民注意。

經檢方偵辦調查，證實有確診者住在溪湖鎮，在附近鄰里收購、販售葡萄，認定里長廣播車播放內容確有其事，並非憑空捏造；且里長是基於職責，熱心善意提醒里民，其行為與該條例有關疫情之不實訊息罪要件不足，難用該罪刑責相繩，又查無其他積極證據，故予以不起訴處分。

該名確診者來自水果盤商家族，是指標個案；因前往萬華地區販售葡萄而感染，在不知情下仍繼續在溪湖鎮周邊鄉鎮活動，整個傳播鏈共造成多達112人感染，彰化縣政府還2度在當地啟動社區快篩站；在確診案例尚未公開宣布前，楊姓里長就提前廣播宣傳，引發地方譁然，火速被許多人轉傳分享，共計有10多人被移送彰化地檢署，包括溪湖果菜市場總經理、記者等，均已簽結、或不起訴處分。