受到少子化影響，嘉義市國中小學校逐年降低編班人數，減緩衝擊，市府教育處推動實驗教育，26日在大業國中設立實驗教育課程發展中心，市長黃敏惠表示，經濟、教育都要與時俱進，拚轉型，才能促進地方發展良好循環。

黃敏惠表示，市府支持且幫助學生多元發展，實驗教育三法通過多年，加上少子化衝擊，大業國中也面臨轉型階段，正適合推動實驗教育，嘉義大學團隊將提供優質師資與在地鏈結，帶領嘉義市實驗教育出發。

嘉義大學校長艾群表示，嘉大感受到市府對實驗教育的重視，學校各領域的教授們將應聘為中心的諮詢委員，輔導推動實驗教育的大業國中規畫師資培育、課程發展等相關計畫。

大業國中校長陳明君表示，大業國中預定2023年成為嘉義市首間公辦公營的實驗教育學校，將是第一所導入IB（國際文憑）教育精神，採用STEAM跨域整合教育、CLIL綜合活動領域雙語教學，以及PhenoBL現象本位學習模式等教學，打造大業國中成為嘉義市的教育潮牌。