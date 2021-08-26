讓全球玩家們引頸期盼、一年一度的 Gamescom 2021 已於本月25日正式登場。雖然受到疫情影響從去年起已改為全面線上，Gamescom 依舊吸引全球不分時區的玩家們一起守候在螢幕前，而在迎來次世代主機後，這次 Xbox 更是在 Xbox Stream 活動一舉公開數項重磅資訊，接下來就讓我們來一一揭曉！

gamescom 2021 - Official Xbox Stream

在 E3 Xbox Showcase 中搶先揭露的《極限競速：地平線 5》，本次獨家公開長達 8 分鐘遊玩畫面。Playground Games 工作室將推出全新車款 Mercedes-AMG ONE 及 2021 Ford Bronco Badlands，《極限競速：地平線 5》 限量版無線控制器也將與遊戲同步於 11 月 9 日上市，粉絲絕對不能錯過！

10 月 28 日將登場的《世紀帝國 4》，在節目中公開遊戲全新功能——實踐歷史（Hands on History），此功能將為玩家深度呈現歷史樣貌，帶領粉絲以更全面且生動的方式來認識歷史。喜歡世紀帝國系列的粉絲，敬請期待台灣微軟 Xbox 即將在 8 月 27 日為粉絲帶來的驚喜！

《微軟模擬飛行》也公開多個遊戲新訊——免費世界更新 VI：德國、奧地利及瑞士將於 9 月 7 日推出，透過新的航空及衛星圖像、高畫質地圖、全新 3D 城市和 Junkers JU-52 飛機，帶給粉絲驚豔的視覺效果。節目也宣布今年 11 月將發布的 VoloCity Air Taxi、與 RARA（里諾空中賽車協會）的合作，並將著名 STIHL 全國錦標賽空中競賽（世界上最快的賽車運動）帶到遊戲中。

節目中更帶來不少遊戲的 DLC 資訊，如《盜賊之海》推出即日起至 9 月 7 日開放玩家取得啟發自《邊緣禁地》的全新「榮耀之船」套裝；《荒野遊俠 3》於 10 月 5 日推出《聖爆邪教》 DLC，以及 9 月 1 日上市的《腐朽之都 2》Homecoming 更新，更免費收錄在 Xbox Game Pass。

繼 7 月底推出後即登上 Xbox Game Pass 陣容的《微軟模擬飛行》主機版，許多 Xbox 獨家遊戲大作也將在上市首日登上 Xbox Game Pass，如《極限競速：地平線 5》、《最後一戰：無限》、《Psychonauts 2》及《世紀帝國 4》。期盼 Xbox 本家大作已久的粉絲，即日起已可預購《最後一戰：無限》標準版及《極限競速：地平線 5 》標準版，現在就踏上成為士官長的道路吧！

Xbox Game Pass 除了有本家遊戲坐鎮，第三方遊戲大作也不遑多讓。作為 SteamWorld 系列推出的首款 3D 遊戲，《The Gunk》這款科幻探索遊戲有著比以往任何作品都更具電影感和身臨其境的體驗，並將於今年 12 月上市同步加入 Xbox Game Pass 陣容；由 Paradox Interactive 所打造的角色扮演大型戰略遊戲《Crusader Kings III》，玩家則能在今年稍晚透過 Xbox Game Pass 在 Xbox Series X | S 體驗到工作室專為 Xbox 次世代主機改編設計的遊戲環境。

因應獨家遊戲大作新訊公布，台灣微軟 Xbox 也宣布最新一次世代主機預購時程：Xbox Series X | S 即日起開放預購，8 月底到貨；同樣令玩家期待的全新有線耳機「Xbox 立體聲耳機」即日起也開放預購，9 月底到貨，建議售價為 1580 元。Xbox 立體聲耳機支援高逼真度的 Windows Sonic 空間音效和清晰的聊天功能，為玩家帶來響亮又清楚的遊戲體驗。

台灣微軟 Xbox 不僅推出全新有線耳機，還有更多限量商品將展開預購——由「Xbox 無線控制器 - 極光藍」搶先登場，於 9 月 3 日開放預購，9 月底正式上市，建議售價 1890 元；「Xbox 無線控制器 -《極限競速：地平線5》限量版」則將在 11 月 9 日正式上市，建議售價 2090 元。