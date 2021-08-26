台中市政府勞工局與各大學合作推動青年創業圓夢，特舉辦今年第7、8場「Young!好樣市集」。勞工局長張大春說，將於8月28、29日11時至17時在光復新村青創基地登場，每場提供20個攤位展售具原創性特色商品，歡迎市民到市集走走逛逛選購屬意特色商品。

張大春表示，每場好樣市集於舉辦前1個月均會在「Young!好樣市集臉書粉絲專頁」公告報名設攤資訊，經過審核通過者可於市集設攤，每場市集提供20個攤位；除有台中大專院校推薦的青年團隊，也有在地創業青年一同參與展售具原創性的特色商品，有興趣參與設攤青年，可關注粉絲專頁活動資訊。

張大春說，8月28日第7場市集由修平科大、亞洲大學、逢甲大學及13組創業青年團隊共同設攤。逢甲大學田同學主要展售無毒友善耕作、自產自銷台灣咖啡、放山雞蛋、洛神花茶等，所有農作物都是從爸爸為維護家人健康，開始耕作自家的田園，用心推廣健康又好吃的食材。

8月29日第8場市集由弘光科大、靜宜大學、嶺東科大、勤益科大、亞洲大學及15組創業青年團隊共同設攤。其中嶺東科技大學范姜同學將運用自己的美術專才為現場情人、朋友及親子進行有趣似顏繪，為大家保存最美麗時刻及畫出屬於你／妳們的故事。

張大春強調，活動現場設有「台中市青年一站式創業服務站」提供創業諮詢服務，若有任何創業相關問題，可至攤位洽詢諮詢服務內容，也可洽服務專線詢問更多一站式創業服務站及創業市集／課程／活動等資訊。