大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》連兩季都話題不斷，觀眾也紛紛表示期待看到男版，在眾人期待下《披荊斬棘的哥哥》近期開播，集合33位資歷不凡的男星，從播出就掀起高熱度討論；武打明星趙文卓也驚喜加入選秀，正氣形象意外圈粉，日前本人在微博點讚網友發文，內容超戲劇化也被推爆。

49歲的趙文卓過去就讀北京體育大學武術系，硬底子真功夫讓他在還沒畢業就被導演相中，加入演藝圈，而當演員後的趙文卓也有許多代表作，但最令人印象深刻的就是他正氣凜然的形象；從《哥哥》官宣參賽者時，大多數人對於趙文卓加入選秀節目競賽都相當震驚，沒想到隨著播出，反倒一一被圈粉。

趙文卓點讚微博網友發文，粉絲一看內容都快笑歪。(圖/ 摘自趙文卓微博)

趙文卓在節目中和其他哥哥相處融洽，且選隊員和一起練習時，都能發現趙文卓是個柔情的漢子，會主動照顧後輩，也會去了解和自己不同領域的哥哥；而日前有微博網友疑似看到演藝圈頻發醜聞，有感地說「現在特想看便衣警察隱藏身份出道，然後清洗娛樂圈的戲碼」，更被趙文卓本人點讚，引起瘋傳。

大票網友被趙文卓無心的舉動笑歪，更被將近18萬網友推爆，紛紛留言表示，「被趙文卓的點讚笑死，便衣警察是你本人嗎？」、「哪位大導演速速安排一下這部劇，故事大綱已經有了，根據真實事件改編」、「卓哥，這是不小心手滑還是按耐不住，準備暴露身份了呀」、「這大格局大氣魄的」。