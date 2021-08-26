亞太電信宣布三星Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G雙摺疊新旗艦，將於26日中午起於全台Gt智慧門市與亞太電信網路門市開放限量預購，９月10日正式開賣。前來亞太電信入手三星Galaxy Z Flip3 5G搭配5G指定方案，約期36期，專案價0元起，不僅享有80MHz大頻寬的5G高速上網服務，還能帶走Gt TV隨選館、Catch Play或KKBOX Hi-Res無損音質影音奇饗包。

亞太電信「5G極速升等」購機方案，提供599元到2699元8個級距，其中，申辦1399元方案，約期36期，三星Galaxy Z Fold3 5G (12GB/256GB)專案價39388元、三星Galaxy Z Flip3 5G (8GB/128GB)專案價13388元、三星Galaxy Z Flip3 5G (8GB/256GB)專案價15388元，均享5G上網不限速吃到飽，再贈Gt TV隨選館、KKBOX Hi-Res無損音質影音奇饗包。

凡於9月5日前至亞太電信完成預購Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，均可獲得「全星守護行動裝置意外保障一年期」限量預購禮，預購Galaxy Z Fold3 5G享三星商城指定配件購物金最高6000元，而Galaxy Z Flip3 5G則可獲的三星商城指定購物金4500元。