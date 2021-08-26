中新網今（26日）報導，上海警方近日對「劇本殺」、「密室逃脫」等新業態場所展開「動態隱患清零」行動。

「劇本殺」是一種以劇本故事爲核心，玩家分別扮演不同角色的推理解謎類互動遊戲，而「密室逃脫」則爲在一封閉空間內，由玩家通過合作完成解謎、探案，最終達到脫離密室這一目的的休閒娛樂遊戲。

上海警方表示，目前，滬全市範圍內相關場所有400多家，多集中在中心城區及高校集中區域，且門店數量呈繼續上升趨勢。從經營處所看，大部分「劇本殺」、「密室逃脫」開設在商住兩用房內，少部分開設在別墅、公寓以及綜合性商場內。從經營時間看，多爲下午1時至次日淩晨2時，「劇本殺」每場一般需用時2至6小時，超長劇本可達10多小時，「密室逃脫」則一般在2小時以內，兩者每場玩家爲5至10人。

上海市公安局治安總隊結合「動態隱患清零」工作，組織全市治安部門開展全面走訪排查，即時整改安全隱患，同時積極會同政府相關職能部門研究提出安全管理措施，確保新業態場所安全。

上海市公安局治安總隊治安管理處二大隊副大隊長顧梅妮表示，從實際情況看，由於實景劇本需要對經營場地進行實景裝修和道具佈置，道具質量、裝修材料以及密閉環境的安全防護等都易産生消防安全隱患。實地檢查也發現相關場所存在疏散指示標誌未保持完好有效或安裝位置不合規、無應急照明設施、滅火器數量配置不夠、疏散通道堆物或封閉等安全隱患。

顧梅妮表示，轄區公安機關按照問題即知曉即研究、隱患即排查即消除原則，督促場所經營者即時落實整改措施、補齊相關設備，共消除安全隱患130多處，對11家存在較大隱患、短期內無法整改的，責令其停業整頓。

下一步，上海警方將繼續做好「劇本殺」、「密室逃脫」等新業態的「動態隱患清零」工作，深入商住兩用樓、公寓、商場等部位加大排查力度，持續滾動排摸問題隱患。並建立多部門共同參與的聯合檢查執法機制，對場所中的治安、消防、防疫等隱患，即時督促整改；對涉及違法的予以處罰。同時，積極對接大陸文旅、新聞出版、市場監管等部門，研商長效管理辦法，推動行業健康發展。