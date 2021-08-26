繼37歲大陸男主持錢楓後，大陸湖南衛視《天天向上》又有主持人被控性侵來賓，那就是38歲且愛家好爸爸形象深植人心的已婚男星田源。近日女網友「Anna」在網上PO文控訴，2010年以來賓身分錄製節目，因此認識了主持人田源，想不到卻被田源以「幫忙他拿東西」為由，騙進酒店房間，差點遭性侵得逞。

女網友Anna在網上控訴曾遭田源性侵未遂，透露她因為2010年參與《天天向上》錄影，因此認識了田源，知道兩人是校友後，田源還跟她分享了許多新人進入電視圈的規劃，讓她覺得認識田源這個好學長很幸運，因此雙方互留電話。

大陸知名主持人田源與妻子趙楠結婚13年育有1子天天，愛家好爸爸形象深植人心。

下節目後，田源主動邀她去吃東西，請Anna在他下榻的酒店大廳等他，Anna也愉快答應赴約。豈料田源突然開口，希望Anna幫他一起把東西拿上去房間，她也沒有多想就跟著上去，想不到人才踏入房間，她就感覺氣氛不對，「田源開始對我上下其手，強吻我。我懵逼了，躲開，他說『裝什麼』，我意識到我答應幫他拿東西進房間這個行為竟然意味著某種同意！」

當時還是女大生的Anna，整個人手足無措地被田源推倒在床上，後來更被田源嫌棄「田源發現我像死屍一般不回應，說太沒意思了，就沒再進一步」，接著帶她與主持人錢楓、歐漢聲（歐弟）與金恩聖（小五）一起吃飯，更在搭計程車時用不斷以言語猥褻她，彷彿她已經是田源的人一樣。

Anna也提到後來自己以肚子痛為由，火速逃離了餐廳現場，更透露事件發生後的一年內，田源多次打電話給她，她都不敢接，形容這段經歷真的是不堪回首！