自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，17日在網路曬出日光月集團識別證，信誓旦旦要做滿3年，豈料昨天（25日）證實已經離職，只待了一週，引發熱議。他今（26日）在臉書發文吐露內心想法，坦承在人生起跑點摔了一跤，更說「沒有工作跟人家當什麼網紅」。

據了解，鄧佳華因術科考試「用鑷子夾細線3分鐘內穿3個小孔」沒過關，因而離職；但有網友在PTT爆料他離職內幕，指錄取他的日月光HR（人資）被主管、高層「電爆了」。

鄧佳華今（26日）在臉書發文表示，有沒有工作確實很重要，因為有了穩定的資金才能投入網紅產業；更說工作只是他人生的起跑點，不能在起跑點上就摔了一跤，更直言：「沒有工作跟人家當什麼網紅」。

鄧佳華盛讚日月光真的是一份不錯的工作，嘆「術科要是能夠通過，就會一直待在日月光工作」，還稱自己「雖然學科很厲害沒錯，雖然英文很厲害沒錯，但就不代表能力好」，直言辜負了日月光人資的期望，沒有努力到最後。

不少網友鼓勵：「加油！不要太挑，先找到工作，別放棄」、「可以啦 ，想法有開始正向了，會成功的」、「在網路安靜一些，在現實就踏實一些。低調為上策」。還有人建議：「其實要不要考慮做外送員，時間自由，認真跑，一個月4萬穩穩的，你加入熊貓肯定會出名」。