台灣日前出現越南的走私豬肉遭查獲，甚至已流入市場，有攤商表示，這幾天走私肉製品流入市場的消息一出，肉價紛紛大漲，光是黑毛豬一頭就漲了3000元，「很無奈啊，但是大家都要過日子，也只能小漲。」

國內近日查獲越南走私肉品驗出非洲豬瘟病毒且已流入市面，邊境防堵面臨嚴峻考驗，日前警方將全台查獲的19件可疑肉品送驗，有4件驗出非洲豬瘟陽性，陽性比例相當高，當中甚至還含有生肉，讓民眾不禁懷疑「境管的螺絲是否鬆了？」

新北市周姓攤商表示，光這幾天黑毛豬一頭就漲了將近3000元，每個部位零售價一台斤600克都漲了約20-30元，但是自己只敢漲10元，這樣的情況除了少見，但更多的是無奈，自己實在不敢漲太多，畢竟大家都還要過日子。

王姓豬農表示，雖然農委會說中秋節前是高危險期，過了都沒事，也就暫時安全，「台灣在防堵非洲豬瘟上目前還算守住，可是這次走私豬肉鬧那這麼大，我們養豬的心裡也很毛啊！要說真的沒有破口實在沒把握啦！」