陳柏霖在《詭扯》飾演重義氣的黑警。（良人行影業提供）

台片《詭扯》26日曝光預告片，陳柏霖為了在緊迫的48小時搶回鑽石救兄弟，展現俐落身手與大哥氣派，金馬影帝陳以文首次接演喜劇長片與陳柏霖鬥智，凌厲眼神讓眾人起雞皮疙瘩。

陳柏霖擔任「鋒哥」一角，他形容角色：「重義氣，卻又是黑警，人看似不好，心地其實是善良的。」並透露拿到劇本時， 深深為角色的衝突性格著迷。與他合作的導演許富翔則讚道：「追求完美，每一件事都要做到最好，也因為這樣的個性，把情緒轉折極為複雜的『鋒哥』一角演得相當到位。」

陳以文則與陳柏霖第2次合作，2006年他執導《幻遊傳》時，曾找來陳柏霖當男主角，15年後才重新相聚，陳以文感慨說：「當時他才22歲，青春有活力，現在是成熟的男人了，但拍片時一兩句話、幾個表情，又展現出很令人激賞的純真與率性，真的很讓人喜歡。」

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上月宣布懷二胎的陳意涵，則為老公許富翔新作特別演出「謎樣女鬼」，和陳柏霖在片中過招。預產期在年底的她，剛好巧碰電影宣傳期，劇組笑稱「陳大發」的外號真不是叫假的，許富翔也笑道：「愛她最好的方法就是不要惹她不開心，一切都以孕婦的需求為最重要大事。」

《詭扯》演員陣容強大，陳柏霖、陳以文、劉冠廷、黃尚禾、侯彥西、林鶴軒、百白、洛可杉、全聯先生邱彥翔，將在11月12日上映。