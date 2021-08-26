第23屆台北電影節26日公布觀眾引頸期盼的經典片單，邀請影迷透過大銀幕親炙國內外影史名作，其中包括楊祐寧、「Duncan」周群達、金勤主演的台灣首部同志喜劇《17歲的天空》4K數位修復版，將重回17年前首映的台北電影節。

得知電影將回到台北電影節放映，楊祐寧、Duncan和金勤相當開心、期待，當年身為北影首位代言人的楊祐寧，則邀請影迷進戲院支持，並形容電影：「很青春、很陽光、很勇敢的電影，一起找回17年前初心的悸動。」

《17歲的天空》在同性婚姻尚未合法的年代，形塑台北為同志烏托邦的城市樣貌， 以無畏的精神渲染年輕世代，更勇奪2004年本土電影票房冠軍。今年問鼎台北電影獎的楊祐寧，當年首次獨挑大梁，在離家尋愛過程中，展開癡纏愛戀，並憑此片奪得第41屆金馬獎最佳新演員，奠定往後電影之路。

台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，並囊括其他經典電影，包含法國電影巨匠克萊兒德尼（Claire DENIS）執導、美國《村聲》雜誌票選2000年最佳電影的《軍中禁戀》、以及甫獲奧斯卡最佳女配角的韓國影后尹汝貞出道之作《火女》、日本電影新浪潮導演增村保造大膽呈現女性慾望的《刺青》、以及非洲電影大師吉布里迪歐普蒙貝提（Djibril DIOP MAMBÉTY）遺作《平民大富翁》、《販售太陽的女孩》等作。