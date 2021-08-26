膳魔師新品 療癒色系打造北歐風情 18:502021/08/26 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 膳魔師新品 療癒色系打造北歐風情（膳魔師提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北歐風購物袋。（膳魔師提供） THERMOS膳魔師近期推出新品「極光森林」系列，以北歐純淨自然色為題，盼能利用療癒低調色澤舒緩疫情下緊繃的身心靈，。全系列包含保溫瓶、保溫壺、燜燒罐、燜燒鍋等商品選擇，並於9月1日至27日於台北新光三越信義A8館7F推出快閃店優惠組合，欲收齊全系列六款極光森林商品打造北歐家居氛圍就趁現在，原價2萬800元，快閃店限定優惠價9999元；活動期間任選兩件極光森林系列商品也享有6折優惠再加贈北歐風購物袋，數量有限，行動要快。 躺「綠色長城」觀流星雨 花蓮防風林成賞星點 跳色北歐風語彙 構畫清新日常風景 #極光 #膳魔師 #療癒 #北歐 #快閃店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳持平 推廣療癒藝術 04:102021/08/21 投資理財 中醫大新竹附醫 邀6藝術家開展 04:102021/08/26 地方新聞 中醫大新竹附醫邀請6國際級藝術家 展出40件作品 14:462021/08/25 寶島 泰國度假天堂 蘇美島凱悅酒店盛大開幕 11:132021/08/24 生活 新光三越這夏系列10周年「是誰切洋蔥」巡展開跑 00:282021/08/26 生活 美妝攜手插畫家 同心愛地球 04:102021/08/26 時尚消費 王小棣難忘李行拍桌捍衛台灣電影 紀錄片《行影．不離》金馬獎亮相 16:372021/08/22 娛樂 醫人更醫心 治療癌症從傾聽做起 04:102021/08/22 焦點要聞 1MORE萬魔聲學ColorBuds 2高顏值可防水 動靜皆宜 14:352021/08/24 科技 劉信義、張益昇以光影療癒人心 04:102021/08/25 藝文副刊 頂級美妝戰周慶 精華液人氣高 04:102021/08/25 時尚消費 生活熱門新聞 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 桃園男打高端死亡遭指揮中心「增重40公斤」 莊人祥道歉：是目測 - 生活 首批BNT不只12-18歲能打 陳時中：將開放登記意願 - 生活 - 中央社 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 - 生活 網紅大蛇丸新片遭喊退訂 粉絲因1原因下最後通牒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。