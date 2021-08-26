北歐風購物袋。（膳魔師提供）

THERMOS膳魔師近期推出新品「極光森林」系列，以北歐純淨自然色為題，盼能利用療癒低調色澤舒緩疫情下緊繃的身心靈，。全系列包含保溫瓶、保溫壺、燜燒罐、燜燒鍋等商品選擇，並於9月1日至27日於台北新光三越信義A8館7F推出快閃店優惠組合，欲收齊全系列六款極光森林商品打造北歐家居氛圍就趁現在，原價2萬800元，快閃店限定優惠價9999元；活動期間任選兩件極光森林系列商品也享有6折優惠再加贈北歐風購物袋，數量有限，行動要快。