楊宇騰代言照登上時代廣場的廣告。（泓康天下娛樂文創提供）

擁有日本血統的歌手楊宇騰，去年推出個人首張迷你專輯《我的夜無所事事》，今年初首度跨足戲劇圈，出演BL影集《We Best Love》，不僅IG追蹤人數連翻10倍，連帶讓4月推出的首本寫真集也大賣逾2萬本，他在日前出道滿一年之際，宣布正式加盟日本Amuse，成為星野源、福山雅治師弟，紅回日本，被看好會是「下一個金城武」 。

此外，他還獲自己所代言的國際飾品廣告商青睞，以他的肖像海報包下紐約時代廣場納斯達克巨型螢幕，讓他一舉躍登紐約時代廣場，也是繼天后張惠妹、蔡健雅、魏如萱、A-Lin之後，第五位登上紐約時代廣場的台灣藝人，還接下韓國飾品、日本美妝品牌代言，接下來更有新的台灣保養品牌代言找上門，曝光度相當高。

對於這些曝光，他表示：「其實不覺得自己有什麼改變，所以也沒有不習慣的地方，不過看到粉絲到場的人數越來越多，大家見到我的反應好像都很開心，才覺得似乎有些不一樣了。總覺得當藝人是件幸運的事情，因為可以被這麼多人喜歡、支持，所以不斷告訴自己要懂得感恩。」對於粉絲寫的信及卡片都會珍藏，「印象最深的是有很多粉絲特別用日文寫，最後附上『其實我不會日文』，就只是為了讓我能看得懂，真的很感動」。

趁著出道一周年為了感謝歌迷支持，楊宇騰特別推出這張自述創作EP 《邃宇Dark wings》當成是回饋歌迷的重要大禮，從製作、創作都親力親為參與，並把自己過去年輕歲月的「黑暗期」化成靈感寫進歌中，首次透過音樂與歌迷分享內心世界。