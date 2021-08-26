台南市府印製印尼語防疫宣導。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市查獲越南月餅內餡檢驗出非洲豬瘟陽性反應，台南市政府也已製作包括英文、越南語、印尼語防疫資料，並請民政局、勞工局配合對新住民、外籍移工做防疫宣導，「思念家鄉味情有可原，但也請不要造成防疫破口」，強化新住民防疫觀念。

台南市長黃偉哲表示，很遺憾聽到有人存著僥倖的心態，將含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品陸續寄來台灣，所幸目前台灣還沒有爆發感染非洲豬瘟情形，但絕不能掉以輕心，南市府將全力防堵非洲豬瘟發生，守護台灣養豬產業。

農業局長李建裕表示，農業局為確保轄內養豬場豬隻安全無虞，已派員訪視全市598場養豬場豬隻健康情形及生物安全查核輔導，今日已訪視完畢，經查，所有豬隻皆無異狀，養豬場業者也皆未購買越南豬肉產品。

農業局也協調跨局處同步進行相關查核工作及防疫宣導，包括由環保局針對14場廚餘養豬場加強檢核工作，確保廚餘經充分加熱再使用，達到衛生、安全的要求。同時也請台南市養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處，通報專線：06-6323039。

黃偉哲呼籲，越南是非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物傳染病疫區，擅自輸入動物傳染病防治條例第33條第1項第1款規定禁止輸入之應實施動物檢疫物者，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局將依同條例第41條第1項規定處7年以下有期徒刑，得科新臺幣3百萬以下罰金。