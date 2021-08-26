繼《雞不可失》後，又一韓國年度爆笑動作喜劇《金派特務》，由新銳導演金亨柱執導，找來《婚禮的那一天》長腿歐巴金英光與《特務搞飛機》李先彬領銜主演，無厘頭搞笑劇情保證讓人笑到併軌，電影將於11月5日全台歡樂上映。

首度主演動作喜劇，模特兒出身的金英光笑說：「看完到劇本後，我就非常期待這次能夠靠《金派特務》來一解我想拍動作片的渴望！」而繼《特務搞飛機》後再度挑戰動作喜劇的女主角李先彬則表示：「第一次看完劇本便覺得非常有趣，劇情搞笑又充滿戲劇張力，就像在看漫畫一樣有趣！」

在正式預告中，新銳導演金亨柱大膽玩創意，將武打融入許多真實生活的場景，其中一場在廚房的打鬥戲，李先彬與金英光兩人被逼進死角，兩人隨手抓了廚房檯面上的食物充當武器，就連青蔥、豬大骨、空寶特瓶都派上用場，打鬥戲十分逗趣。

電影描述由李先彬飾演的菜鳥特務，陰錯陽差遇上金英光飾演的愛錢偵探，兩人聯手調查槍枝走私案卻鬧出許多荒唐笑話。超搞笑的幽默劇情，讓電影在韓國上映首日便超越了《靈魂急轉彎》、《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》兩部動畫夯片，勇奪首周新片票房冠軍，同時也是韓國今年最賣座的動作喜劇。