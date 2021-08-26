大陸商務部今（8／26）日召開的例行新聞發布會上，針對有外貿企業反映，今年的聖誕用品出貨高峰期並不好過。原材料價格上漲、運費上漲和「一箱難求」等問題讓外貿企業面臨著「有生意但沒利潤」的情況，商務部新聞發言人高峰回應表示，將研究有針對性舉措，做好穩外貿暢通國際物流工作。

高峰表示，受到全球疫情持續蔓延、國際大宗商品漲價、全球運力結構性失衡等因素的影響，部分原材料價格居於高位、運費高企、運力不足等一直困擾著外貿企業。

據商務部了解，通常每年6-8月是聖誕用品出貨高峰期，但今年考慮到海運滯港風險，海外客戶普遍透過線上看貨和簽單的方式提前下單。部分訂單已較往年提早出運、完成交貨，還有部分訂單由於訂艙困難或運費過高，積壓在國內倉庫，給企業經營帶來壓力。

高峰表示，運力緊張、運價高企的現象是全球性的。商務部已會同交通運輸部、工信部、市場監管總局等單位，在增加集裝箱（貨櫃）供應、提升海運運力、加強國際合作等方面積極採取措施。地方也加大了對中小企業的航運服務保障，説明企業降本減損。

高峰強調，商務部將繼續會同有關部門和地方，進一步研究有針對性的舉措，做好穩外貿暢通國際物流工作。