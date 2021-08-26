彰化市東區擴大都市計畫被期待是發展契機，但卡關13年 ，彰縣府改採分期分區策略提報。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

71公頃台化廠區重劃產專區、住宅區、商業區和公共設施等，並規劃1處行政用地，面積4.93公頃，座落在舊台化福利部、宿舍，緊鄰中山路，將重塑進入彰化路口意象。 另外，公園用地共規劃3處。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市東區擴大都市計畫被期待是發展契機，但卡關13年，彰縣府改採分期分區策略提報，較沒爭議71公頃台化廠區已進入內政部都委會大會審議，彰縣府再次舉辦公開展覽，計畫先「打開」數公頃的街角公園綠地，開放市民使用，創造耳目一新的入口意象。

彰化東區都市計畫北界至台鐵和國道3號，西側至彰化市都市計畫邊界，南側約以有建成區、既成道路等界線為界，東側至彰興路和彰南路交界處，約595.9公頃，涵蓋10個里。

但眾所期待「彰化市起飛」，從2008年送審，一再被退件，地方等到麻痺，嘲諷「光說不練」「再等一百年吧」，縣府去年改變策略，將整區再分成「台化廠區再發展區」、「優先發展區」、「已發展區」和「農業生產保留區」，主要爭議集中「優先發展區」，區段徵收和市地重劃意見擺不停。

71公頃台化廠區再發展區爭議小，首度闖進大會審查，縣府依規畫舉辦第二次公開展覽，彰化市長林世賢質疑捷運轉運站地圖上看不到；台化也希望將周邊鄰近零星土地納入計畫。

建設處表示，台化廠區主要地主是台化，圖示公共設施占19.78％，依規定得達25％，未來細部計畫將從產專區將不足部分納入，捷運轉運站、公共廣場、停車場等，都將在細部計畫呈現。

71公頃台化廠區重劃產專區、住宅區、商業區和公共設施等，並規劃1處行政用地，面積4.93公頃，座落在舊台化福利部、宿舍，緊鄰中山路，將重塑進入彰化路口意象。

另外，公園用地共規劃3處，面積3.75公頃；綠園道用地3.83公頃；道路用地面積1.40公頃。

建設處指出，計畫最大意義在使封閉台化廠區釋出數公頃綠地公園，產專區多元利用，並在住宅區，整合水圳打造藍綠景觀軸帶，帶動發展，提升生活品質。