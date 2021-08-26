韓國奇幻唯美浪漫古裝劇《紅天機》劇組於26日在首爾舉辦線上記者會，本劇是女主角金裕貞繼2016年《雲畫的月光》之後，相隔五年再度接演古裝劇，她在記者會上被問到是否有何演古裝劇的秘訣時，嬌笑著感謝大眾的喜愛，並表示因爲觀衆都生活在現代，所以自己在演古裝劇時雖會努力遵守考證，但也不想被困在框架內，避免語氣、動作受到限制，好讓觀眾在追劇時能更輕鬆地抓到重點。

《紅天機》同時也是金裕貞自從2008年演出《風之畫師》之後與張太侑導演再度合作，張導演在記者會上回憶起13年前的金裕貞，感嘆當時就覺得她是「演技神童」，如今已散發著成熟之美，因此找金裕貞擔任女主角更是符合「絕世美女」的人物設定。

張導演被問到《紅天機》電視劇版和小說原著有何不同時，則謹慎地表示為了避免出現「扭曲史實」的爭議，因此只保留了原著男女主角「洪天起」、「河覽」的名字，其他在史實中存在過的人物、地名都一律改成虛構的名稱替代，故事背景朝代也改為架空歷史中的王朝，整個劇組都很謹慎製作這齣難得的精美古裝劇。

《紅天機》除了有女神出演之外，更有安孝燮、孔明兩位花美男擔任主要男角。安孝燮被問到這次詮釋角色的困難點，回答「明明眼睛看得見卻要裝看不見」是最辛苦的部份。隨後嘴甜表示自己從小就看了很多張太侑導演的作品，這次能夠接受張導演的指導感到非常榮幸；最後更大讚金裕貞是很可靠的前輩，雖然自己年紀稍長一些但在演戲上卻得到她很多幫助。

而對於粉絲們最在意劇中的三角習題究竟該如何解？安孝燮認為金裕貞與自己的相遇是「越相處就越心痛」，基於為了金裕貞好就應該讓她和孔明修成正果才對；沒想到孔明卻覺得安、金兩人的角色是「如命中註定般的愛情」，應該成全他們才對。此番互相禮讓的言論不僅害金裕貞聽了又好氣又好笑，更讓一旁的郭時暘忍不住大喊：「你們在講什麼啊，再這樣下去我要生氣囉！」《紅天機》8月31日起在遠傳friDay影音每週二、三更新。