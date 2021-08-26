1名人夫在網路上控訴妻子，他說妻子先前坐月子時，遭到他的母親用「白水煮麵」餵食對待，妻子因此懷恨在心，日前他的母親重病住院，妻子因此拒絕照顧對方，妻子說「那時沒有照顧我，現在我也不要照顧她」，並要求出錢請看護就好，他崩潰地說為什麼要這麼小氣、愛計較；其他網友則一面倒支持妻子作法。

該名人夫在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，他的老婆在坐月子的時候，他的媽媽只給老婆吃「白水煮麵」，最後由岳母出面照顧，沒想到老婆將此事記在心裡，日前他的媽媽生病住院，他因為工作沒有時間，希望老婆能幫忙照顧媽媽，沒想到對方斷然拒絕，對方的理由是「那時候我媽沒有照顧她，現在她也不要照顧我媽」。

人妻因為先前坐月子時遭到婆婆「白水煮麵」餵食，因此懷恨在心，如今婆婆住院決定不照顧。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該人夫說，他當下聽完妻子的理由相當生氣，「那時候她只是坐月子，又不是生病躺在床上，現在我媽是生病住院了，她作為兒媳，難道不應該盡孝嗎？」他說以此理由太過牽強，傳出去會被外人嘲笑家庭不和睦，他最後一再請求老婆幫忙，對方說一起出錢請看護就好，看護比較細心，他則不悅地說「為什麼一直那麼小氣那麼計較」。

其他網友則留言說，「可以讓老婆照顧老媽，記得提醒老婆每天用白水煮麵給你媽吃」、「白水煮麵！她自己花錢隨意吃都比這營養」、「誇張，做月子吃這樣子東西，令人失望」、「女人最重要就是在做月子的時候，你說這是計較嗎？」「滿佩服原po的，怎麼好意思po文」，幾乎一面倒支持該妻子，認為是原PO的母親先前太過分了。