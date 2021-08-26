中央五倍券 馬祖擬搭配觀光旅遊規畫優惠措施 19:042021/08/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣政府今（26日）晚間表示，為了地區經濟復甦、提振地方經濟，會搭配觀光旅遊規畫優惠措施。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今公布振興五倍券規畫，最小面額200元起跳，針對地方是否加碼振興經濟，連江縣政府今（26日）晚間表示，為了地區經濟復甦、提振地方經濟，會搭配觀光旅遊規畫優惠措施，鼓勵國人到馬祖消費，詳細細節仍在討論中。 行政院今拍板振興五倍券細節 民眾黨重申應排富發現金 五倍券加碼 原民會推1000元「I原券」首波10萬份 #規畫 #五倍券 #馬祖 #觀光旅遊 #優惠措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 振興五倍券面額太大不利小商家 綠委：會反映地方意見 11:372021/08/26 政治 扛五倍券發放 郵局員工爭津貼與疫苗 12:312021/08/26 生活 加碼拚振興 宜花東串聯推微旅行 04:102021/08/26 焦點要聞 國旅券也要來了 面額1000元 全台發200萬人 12:542021/08/26 生活 監督受刑人包裝五倍券 可打國際疫苗 04:102021/08/26 焦點要聞 振興五倍券樣張今亮相！沒百元面額 最新重點一次看 09:322021/08/26 政治 客庄券2.0出爐！40萬張面額500元 70個客家文化重點發展區可用 16:582021/08/26 生活 搶五倍券商機！飯店業鳴槍 高雄英迪格祭「滿千折200」 17:452021/08/26 生活 動滋券又來了！ 200萬供抽籤比去年少一半 17:282021/08/26 體育 五倍券全民領 10大QA一次看 15:422021/08/26 政治 「五倍券五倍缺點」 趙少康轟活在雲端 16:162021/08/26 政治 生活熱門新聞 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 桃園男打高端死亡遭指揮中心「增重40公斤」 莊人祥道歉：是目測 - 生活 首批BNT不只12-18歲能打 陳時中：將開放登記意願 - 生活 - 中央社 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 - 生活 網紅大蛇丸新片遭喊退訂 粉絲因1原因下最後通牒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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