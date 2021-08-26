行政院今公布振興五倍券規畫，最小面額200元起跳，針對地方是否加碼振興經濟，連江縣政府今（26日）晚間表示，為了地區經濟復甦、提振地方經濟，會搭配觀光旅遊規畫優惠措施，鼓勵國人到馬祖消費，詳細細節仍在討論中。