行政院今公布振興五倍券規畫，最小面額200元起跳，針對地方是否加碼振興經濟，連江縣政府今（26日）晚間表示，為了地區經濟復甦、提振地方經濟，會搭配觀光旅遊規畫優惠措施，鼓勵國人到馬祖消費，詳細細節仍在討論中。

行政院今拍板振興五倍券細節 民眾黨重申應排富發現金
五倍券加碼 原民會推1000元「I原券」首波10萬份
#規畫 #五倍券 #馬祖 #觀光旅遊 #優惠措施