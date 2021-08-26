疫情期間各育幼院面臨開學，桃園市立委萬美玲獲報，向大樹藥局提出需求，她與市議員梁為超、大樹藥局合作，提供桃園市8家育幼院防疫物資，將以每3個月1次方式，提供1年份防疫物資。

萬美玲指出，疫情期間各育幼院學童同步面臨開學，因此提出這個需求，也獲得大樹藥局的支持，將提供1年孩子所需要的防疫物資量，26日先捐贈3個月的數量，之後每3個月會提供1次。

他也說，暑假期間已多次前往育幼院捐贈防疫物資，包括個人也提供6台電腦，希望孩子們在學習和生活上能夠不受疫情太多的影響。