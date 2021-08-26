教育部公布各級學校學生人數，各學齡、學級都逐年驟減，當中甚至大學生總人數在今年度跌破百萬人大關，外界擔心大專校院將如何生存？首當其衝的私大則回應，未來還是將透過各方人脈，持續強力招收境外生，並且強化特色辦學，不過老牌學校品牌性強，理應所受衝擊不大。

文化大學教務長方元沂表示，本國學生減少，理應以境外生來補，但過去各校一度曾期盼能透過招收陸生來紓解少子化問題，近來受政治氛圍影響，「沒什麼機會啦！」校方最近幾年發現日本與韓國招生情況不錯，日韓學生在文大就學人數確實也增加，因此國際招生轉向東北亞。

方元沂也提到，少子化伴隨而來的問題，不只學生數減少，還有學生素質確實逐漸下滑，為了維持教學水平，學校為此得增開課程。

至於外界認為，少子化對私立科大影響較大，主要在於近來不少高職生轉讀一般大學，龍華科大校長葛自祥直說：「少子化是大家很早就知道的事情」，無論是技專院校還是一般大學，特別是老牌學校的品牌性高，具有知名度，在國內招生市場大致上不會有問題。

至於大專校院如何能在少子化風暴下活下來，葛自祥則說，他多年提倡私校「精準瘦身」，辦學聚焦經營有特色的優勢科系，才是最有效的解決問題方法。

台灣高等教育產業工會認為，少子化可以提升教育體系體質的好機會，尤其是降低師生比，讓學生獲得更好的受教環境，可惜政府沒有挹注資源，而是任由非都會區的學校不支退場。

高教工會組織部主任林柏儀指出，台灣的少子化趨勢仍在持續，近年入學學生減少，對非都會地區學校、技專院校及非熱門科系的衝擊最大。

目前國內大學的師生比1比20是普遍現象，與先進國家的1比10相比，學生更難獲得彈性教學或1對1指導。林柏儀認為，少子化是不可逆的現象，但它可以是提升教育體質品質的好機會，挹注資源減緩師資流失，讓學生獲得更好的教育品質，這在中小學已經看到成果。

此外，鄰近國家日本和南韓的少子化，比台灣早約5年發生，卻沒有發生像台灣學生集中都會區、大班化，任由非都會區學校退場的情形。林柏儀說，政府不正視這趨勢的後果，很可能演變為巨大災難。