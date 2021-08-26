台灣議會設置請願運動百年展，至1月底開展至今，由於碰上疫情關係，僅有9千人到場參觀，立法院長游錫堃26日特別帶領立院幹部到場參觀，並希望大專生及高中生也可來此參觀，了解台灣百年議政歷史。

立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌與立法院機要顧問洪慈庸等人，26日帶領立院主管到立法院議政博物館參觀百年展，以勉勵院內同仁熟知臺灣議會與民主發展史。游錫堃指出，百年展在今年1月30日開展，除實體展外，還有線上觀展網頁讓民眾觀賞，但因疫情關係，僅9000多人參觀實體展，線上則有9700多人，太少了，所以今天邀起立院主管來了解台灣過去民主政治的發展。

游錫堃表示，身為台灣人，不可不知台灣事，一般人以爲是國民黨來後才有選舉，其實在1935年日本人在台灣就辦了選舉，而在這之前的1921年起的請願運動這段歷史相當重要，也就是林獻堂、蔣渭水等的努力，向日本政府爭取台灣議會設置的請願運動，立法院作為台灣最高的民意機關，更要將這段歷史重現在國人面前，不只一般民眾要知道，國中小到大學都要知道。

立法院指出，議政博物館也利用展期舉辦大專生及高中生觀展徵文比賽，獲得學生熱烈響應，投稿人數超過110人，近期議政博物館也與霧峰林家花園林獻堂博物館、霧峰區農會聯合辦理「暑期霧峰民主風華之旅」，歡迎民眾踴躍前來參觀，緬懷先賢、認識台灣，力挺民主。