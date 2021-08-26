新北市垃圾焚化廠年產約12萬噸底渣，堆置在八里垃圾掩埋場，公部門近年來推動底渣去化，再生粒料使用在公共工程上，不過新北目前僅有工務局、水利局、捷運工程局、環境保護局再利用，去年再生粒料利用也僅佔24％。環保局表示，目前已制定「焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例」草案送審議會，另外也已規畫新北廢棄物中心，提升底渣處理量能，預計2023年11月可完工。

新北有新店、樹林、八里焚化廠，2016至去年新北焚化垃圾產生的底渣約有57萬多噸，運用在轄內公共工程約有29萬噸，運用比率約52％，雖然市府2018年啟用召開「垃圾焚化再生粒料推動小組」會議，但底渣去化程度仍不高，去年焚化廠產出約12萬公噸底渣，但完成再利用僅完成約3萬公噸。

環保局表示，去年已積極擬定多項焚化再生粒料去化政策，並召開推動小組會議，制定稽核和獎勵機制、CLSM開口合約等措施，使再生粒料再利用更多元，增加去化量，今年推動有成，1至7月底已去化7萬7000多公噸。

環保局補充，目前已制定「新北市垃圾焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例」草案，並函請議會審議，自治條例通過後，將有助焚化再生粒料使用單位擴大至中央機關、公用事業機構興辦工程。

另外，市府預定在樹林焚化廠旁以BOT方式興建新北廢棄物處理資源中心，採密閉式廠房建立汙染防治排放系統，處理底渣。環保局指出，預計興建地上2層、地下1層的綠建築中心，中心完成後每年平均可處理15萬公噸的底渣，將在8月底送審環評，完成實地現勘及召開審查會等事宜。

不過，市議員廖宜琨也質疑，廢棄物處理資源中心啟用後，八里掩埋場就會暫停使用，中心每年產出的再生利料一定需要地方囤積，不可能產出後就立刻運用在公共工程，且底渣處理需45天，期間運送的底渣該如何運送、處理，建築採密閉空間，員工是否能忍受如此惡臭環境，之後中心完成後是否有回饋金，市府都應該再與地方說明。

環保局表示，廢棄物處理資源中心規畫設計階段已將儲存量能納入考量，會符合行政院環境保護署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」熟化期至少為45日之規定。運送底渣的車輛均使用密閉方式運輸，且車輛在離場時會要求以經過洗車平台清潔輪胎，以降低污染。

另外中心採用密閉式廠房及完善污染防治設備，阻絕異味擴散，以確保周邊環境。未來作業人員亦會遵照相關勞安衛之作業規定及配戴相關防護設備，有關回饋金部分，也將參考其他縣市作法研議可行性。