結束連續幾週的大雨，馬上迎來豔陽高照的日曬，無法忍受汗水黏膩還要戴口罩的悶熱，最適合在家吹冷氣追劇！ Apple TV＋ 精選《晨間直播秀》、《末日光明》第二季、《樂動心旋律》、等作品。為最後一個夏日週末畫上完美句點。

Apple TV＋ 當家熱門影集《晨間直播秀》，集結所有好萊塢大牌卡司的陣容，真實演繹新聞界的各種樣貌。在第二季 9 月 17 日開播之前，錯綜複雜的劇情線、鬥智也鬥力更鬥狠的情緒鋪張，現在正是複習這部精彩美劇的好時機。

擁有精實身材和硬漢形象的「水行俠」傑森摩莫亞，同時也是《權力遊戲》第一位征服龍后的男人「馬王」卓哥卡奧，別再只關注他精壯的外表，在史詩級影集《末日光明》中他將展現細膩演技，在末日後全數失去視力的人類中，帶領倖存部落對抗暗黑力量，和第二季加入的強勢敵人，由「活屍大軍」戴夫巴帝斯塔所飾演的親兄弟反撲。影集中的壯麗自然景觀皆為實際拍攝，感受被山川河流的壯麗所圍繞和末日後回歸原始人類的真摯與樸實，畫面、故事、情感都能一次滿足。

《樂動心旋律》榮獲獨立電影的重要指標大獎「日舞影展」的四項大獎肯定，由美國熱門驚悚影集《致命鑰匙》主角艾蜜莉雅瓊斯擔綱主演，身為聾啞家庭中唯一聽得見的成員女兒露比，面對精湛的歌唱天賦，想追求獨立人生，同時又得維持家庭生計，在自我理想和家人期望的拉扯中，露比該如何對她聽不見的家人唱出對音樂的熱愛？本劇以全然不同的視角呈現聽者在聽障家庭中的困境，乍聽或許有些諷刺，卻誠實不造作地道出「CODA」的心聲。長大、家庭、夢想和人生，從來就是因為太複雜才會由淚水和感動交織而成。