據了解，為能代言不受限，東奧金牌國手李洋、王齊麟兩人已擬雙雙放棄土銀行員的身份，亦即放棄公務員資格，退而求其次當土銀的預備球員，並已向土銀方面表達兩人的想法。

麟洋配拿下奧運金牌之後，外面的代言邀約不斷，而原本外界未注意到麟洋公務員身份的禁忌，也隨之浮上檯面，據了解，銓敘部對於麟洋已提出「解套」的正式解釋令函，已經是在現有的公務人員服務法規之下最大的鬆綁，尤其是經過該鬆綁，原本觸及紅線的「麟洋紀念版」悠遊卡因為僅使用到肖像權，得以勉強過關。

但目前銓敘部的鬆綁內容，仍無法因應大部分接踵而來的麟洋代言邀約，包括上週麟洋公開為中信金、威剛共同舉辦的運動彩券活動站台，以及25日麟洋再度出席為職棒開球的活動，這些都已涉及到兩人的公開站台宣傳，已超出銓敘部目前所畫定的「紅線」範圍之外，已產生公務人員觸法的爭議，這還不包括其他正在進行中，尚未登場的代言活動洽談。

業界人士指出，即使銓敘部已提出最大的善意及解釋空間，讓土銀能透過銀行出面策略聯盟的方式來為麟洋的代言問題解套，但由於麟洋另外聘請經紀人顧問公司，願否配合土銀的步調來進行，變數很大；再者，倘若要更大「尺度」的鬆綁，只有靠「公務人員服務法」直接由立法院修法來進行，但立院修法還要三讀通過，對於麟洋而言，現在就如火如荼的代言邀約，要等到三讀修法再來談，也緩不濟急，因此才選擇退一步，放棄身為土銀行員而連帶擁有的公務員資格，但仍然留在土銀作為預備球員，等於雖然沒有行員的身份：「但仍繼續留在土銀爭取台灣之光。」

而兩人放棄出任土銀行員，不僅是公務員的資格沒有，另外因為土銀行員而擁有的年薪也必須放棄，例如，三年前即為土銀正式行員的麟洋，目前的年薪大約90幾萬，等於近百萬的年薪，也必須放棄；但是相較於此，麟洋則更有空間去承接代言，並且也可讓兩人完全不受公務人員服務法的拘束，從法規的束縛逃脫。