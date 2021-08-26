以人氣韓劇《愛的迫降》紅遍全球的孫藝真是公認的氣質女神，擁有溫柔童顏的她，一出道就受封「國民初戀」，憑藉著堅強演技實力迅速晉升大滿貫影后之列，近期更確定接演話題新劇《三十九》，聲勢人氣同步飆漲，而她的經典代表作《腦海中的橡皮擦》4K修復版即將在9月10日全台上映，消息一曝光旋即掀起粉絲熱烈討論。

孫藝真在該片飾演事業前景看好的富家千金，原本和已婚男友相約車站私奔，卻慘遭對方丟包，也因此與一名外表帥氣的建築工人相遇，看似身份背景天差地別的兩人迅速墜入愛河，閃婚後生活幸福甜蜜，有天她卻發現自己的記憶力一天比一天衰弱，就連最愛的丈夫也都逐漸遺忘，角色心路歷程轉變極大，讓孫藝真看完劇本頻喊不簡單，直率表示：「我認為詮釋同一個角色的不同情緒、層次是困難的，在這部電影之前我從未演過已婚女性的角色，有點擔心自己能不能表現的好。」

和她共演的男神鄭雨盛溫暖地給予肯定，狂讚孫藝真：「她很棒！年紀輕輕但演技卻非常成熟，不久後她將會成為一個很棒的女演員。」現在看來更是神預言了孫藝真的生涯成就！孫藝真則是感動地說：「對我來說，這是一部為我的演藝生涯開闢出不同方向的作品，我絕對會將它記在心中很久很久。」