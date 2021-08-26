民間自購BNT疫苗將在下週抵台，且標籤為中文「復必泰」。「復必泰」3字曾為執政黨反對焦點，疫情指揮中心指揮官陳時中緩頰表示，防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。對民進黨先前拿「復必泰」3字頻頻找碴，國民黨北市議員游淑慧表示，說穿了其實是【為了黨，所以擋】！真是失智又失能的官僚團隊！

游淑慧今(26)日在臉書貼文為12到17歲的青少年，無法在【開學前】完成疫苗施打抱屈。她表示，在衛福部最早規畫的疫苗採購戰略中，就【沒有】考慮12歲到17歲的青少年疫苗問題。因為先前國內核准適用12歲以上青少年的疫苗只有輝瑞／BNT；但這隻疫苗其實 #不在衛福部的採購清單內。

游淑慧指出，後來鴻海等民間企業提出捐贈想法時，還被技術性卡關了2個月。好不容易放行了，又因為【復必泰】三個字，而要求德國改標特製……繼續延宕。

對蔡政府為【復必泰】三個字糾結不清，游淑慧譏諷表示，印了高端，疫苗防護力就很高端嗎？印了復必泰，德國疫苗就會變成陸制疫苗嗎？那個人打疫苗會去看到小小瓶身的小小三個字？

游淑慧強調，那張貼紙到底礙誰的眼了，說穿了其實是【為了黨，所以擋】！真是失智又失能的官僚團隊！