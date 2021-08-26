9月份即將迎來開學季，師生將陸續返回校園進行實體上課。新北市北大高中家長會與華興科技集團攜手合作，在校內所有教室和辦公室內安裝紫外線抑菌機，運用「非接觸式- UVC 紫外線抑菌技術」搭配冷氣循環，達到殺菌防疫效果，即便學生沒打疫苗，也不怕病毒找上身。

北大高中指出，校內的紫外線抗菌設備已通過SGS等海內外多個專業實驗室認證，抑菌能力高達99％，可以改善傳統教室內因使用冷氣、關閉門窗產生空氣品質欠佳的問題。

華興科技集團沙舟行銷長表示，非接觸式技術讓人員全時受到UV保護，一般教室早上7時到校早自習至下午5時放學，長達10個小時都可持續抑菌，大幅減少感染風險，且設備運作時人員無需迴避，所有人員在室內皆可正常活動。

北大高中家長會長王亮淵表示，空氣與飛沬微粒傳染是新冠病毒最主要傳播途徑之一，在開學前很高興能與華興科技合作，希望能透過專業的規畫經驗，強化實體開學後的防疫效能，讓師生可以放心的學習，讓防疫科技化，科技節電環保化。

北大高中校長施雅慧表示，師生在教室內互動的時間很長，希望可以透過增設高科技的設備，讓防疫工作做得更完善，為師生健康及環境衛生構築嚴密的守護線，感謝家長會對學校防疫工作的重視與支持，尤其是購買紅外線體溫感測儀、贊助全校師生午餐隔板、添購一批自動酒精噴霧機等，關心師生健康。