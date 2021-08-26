國產化玩假的？國民黨立院黨團今天質疑離岸風電水下基礎承包商世紀鋼，未經核准就進口46座韓製代替國貨，賺取暴利，並質疑經濟部次長林全能與業者打小白球喬合約。對此經濟部回應，林前往廠商處是盯焊接進度，該部對離岸風電國產化標準明確且一致。對世紀鋼這批進口韓貨，已明顯不符合政策方向，將持續查核開發商依照遴選時的承諾事項，如違反將開罰，最重解除契約。

國民黨立院黨團指出，CIP(哥本哈根基礎建設基金)承包商世紀鋼，未經過工業局核准，私下買了南韓鋼鐵商Samkang的46套水下基樁，以進口假冒自製品，賺取至少50％差價。同時質疑林全能上周前往世紀鋼「喬」合約，暗示跟業者打小白球。

經濟部回應，政府審查國產化離岸風電國產化的標準明確且一致，屬於國產化的項目，只要國內廠商有能力，就應在國內生產；如果國內沒有產製能力，才能經過審查確認後進口，但後續要提出改善或回饋方案。

丹麥開發商CIP的彰芳暨西島離岸風電計畫，共62座水下基礎全數下單給世紀鋼，CIP去年還召開記者會，強調成功與超過80家台灣本土供應商合作，是國產化比例最高風電商。

如今世紀鋼爆出買韓品代國貨賺暴利，經濟部說明，這62座訂單，前8座有國內相關公協會出具無額外產能證明文件，同意水下結構基礎採進口。至於世紀鋼再進口46座水下基礎，已明顯不符合經濟部政策方向，將持續查核開發商依照遴選時的承諾事項，落實在地化。

至於林全能上周率工業局同仁前往世紀鋼訪廠一事，該部解釋，當日是在強力要求廠商，務必如期如質完成在地組裝銲接生產。而且也當場強調，如果未落實產業關聯承諾，就會依行政契約罰則辦理。

依行政契約罰則，業者限期改善後逾期未改正，會依照逾期月數，每個月扣履約保證金3％做違約金。全部扣減完後，得不以躉購費率，改以迴避成本購電，最重甚至可以解除契約。經濟部強調，不可能允許廠商私自進口，規避產業在地化政策要求。

另外，離岸風電進度延期部分，該部解釋，因為疫情影響，引起包括台電一期(109.2MW)、海能風場(376MW)、允能一期風場(320MW)延遲，主要外籍人員來台受限防疫規範，且離岸風電專用船機設備來台不順。依據行政契約規定，獲配業者應於獲配併網容量當年度完成至少50％風力機組併聯或100％水下基礎安裝，並於獲配併網容量次年度完成所有風力機組併聯。故2021年依約應完成累計容量為933MW，不是立委說的2.6GW裝置容量。

最後經濟部開出支票，已持續追蹤進度並提供相關協助，預計今年延誤容量可於2022年底前完成，而2022年後的各風場目標，皆依原訂規劃如期完工，預估2025年底前離岸風電累計裝置容量，可如期達成5617MW。