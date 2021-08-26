台南市長黃偉哲行銷台南麻豆文旦，40分鐘電視購物銷售近2000箱，賣出1萬6000顆文旦！為了幫在地小農拚銷售，黃偉哲今天再度變身專業叫賣哥，與青農聯手力推嚴選「正宗老欉文旦」，一開賣，訂單就不斷湧入，業績驚人！

黃偉哲說，台南麻豆文旦自去年首度打開日本市場後，今年外銷日本又增加50％以上，也賣到加拿大、新加坡、香港等國家，不僅打亞洲盃，也打世界盃，而好吃的文旦當然也要分享給台灣廣大消費者，他特別感謝《東森農場》提供管道，讓麻豆文旦更加「頂港有名聲，下港尚出名！」

花蓮、台南、雲林等地是文旦主要產區，其中在市場擁有高知名度麻豆文旦，台南種植面積1108公頃，約占全台27％，產量25972公噸，面積及產量品質皆為全國第一，每年一到盛產季節，不少消費者等著搶買。應景中秋節即將到來，此次黃偉哲北上行銷來自台南麻豆的老欉文旦，由青農李孟翰第三代承接家業，每一顆皮薄汁多、果肉細緻，味道清香、口感香甜，並擁有產銷履歷認證，保證是正宗老欉。

黃偉哲當場分享挑選好吃文旦祕訣，包括果皮光滑、毛細孔細緻，果實形狀勻稱，呈短三角形、用手掌托起來有沈重感為佳，他更當場徒手剝柚，「滿滿柚汁沾著雙手，證明麻豆老欉文旦，細皮嫩肉又多汁，光用看的，就知道品質絕對有保證」，開賣沒多久，電話、網路立刻湧入訂單，熱銷狂賣。

黃偉哲說，小農除了倚靠一般管道銷售，網路也有可以發揮的地方，讓消費者買到又便宜、CP值又高，物超所值掛保證的農產品。