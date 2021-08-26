50歲張姓女患者，罹患多囊腎病變而造成尿毒症，9年前至中榮接受腎臟移植評估，接受血型不相容活體腎臟移植手術。（中榮提供／張妍溱台中傳真）

50歲張姓女患者，罹患多囊腎病變而造成尿毒症，9年前至中榮接受腎臟移植評估，她因血型B型，但捐贈者血型為A型，在血型不相容情況，術前7天內接受免疫抑制療法，再進行活體腎臟移植手術，術後9年，以免疫抑制藥物追蹤與控制，腎功能也正常，展開新生活，團隊執行類似病例已超過20例。

張姓女患者說，因多囊腎病變而造成尿毒症，常常下班趕著去洗腎，1周3次、每次血液透析洗腎後，血壓變低，造成身體不適，但苦苦等不到腎臟移植機會，決定血型不相容的活體腎臟移植，接受表姊捐腎，腎臟移植後，生活品質變好，展開新生活。

泌尿外科醫師楊晨洸指出，當時手術過程順利，出血量少於100CC，移植術後當日小便量多達4000CC；患者術後1周後順利出院返家，而後規則於腎臟科移植門診進行長期的免疫抑制藥物追蹤與控制，直至目前為止，已9年，新腎功能亦相當穩定。

楊晨洸說，活體腎臟移植1年內排斥率約小於10％；而血型不相容較易產生排斥，但使用免疫抑制療法，讓不適合活體腎臟移植的人，有較多機會；親屬間1年腎臟移植約25到30中，血型不相容就有8位患者，進行活體腎臟移植。

台中榮總腎臟科醫師游棟閔指出，台灣1年大愛腎臟移植總量約300到350例，分析腎移案例數偏少，主因為捐贈來源缺乏，而免疫配對之間的不相容性，血型不相容或人類白血球基因不相符等因素，讓使大愛器官移植發展受限，因此發展出血型不相容的活體腎臟移植，術前評估、術後照顧，讓透析病人更多換腎機會。