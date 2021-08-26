猿田彦珈琲ＸAMAZING COFFEE真夏哈瓦那綜合豆，560元。（猿田彦珈琲提供）

今年春季，發跡於東京惠比壽的猿田彥珈琲，首次攜手日本天團「放浪兄弟」人氣成員

TETSUYA創立的AMAZING COFFEE，於台灣推出「AMAZING COFFEE X猿田彥珈琲」限定聯名系列，開賣即秒殺，現在第2彈聯名合作系列將於明（27日）登場。

猿田彥珈琲X AMAZING COFFEE第2彈聯名系列，獨家研發台灣限定的「鳳梨凍飲冷萃咖啡」，採用台灣盛產的在地鳳梨，還有獨家開賣的「真夏哈瓦那綜合豆」，以放浪兄弟最新單曲《HAVANA LOVE》歌曲印象烘焙出的中焙特調咖啡豆，散發草莓般香氣和芭樂的熱帶酸味。

AMAZING COFFEE創辦人TETSUYA表示，感謝透過猿田彥創辦人大塚社長，促成台灣第1彈聯名合作，當時收到廣大迴響，第2彈合作，以放浪兄弟的歌曲《HAVANALOVE》MV為概念，採用台灣頗富盛名的鳳梨及原創「真夏哈瓦那綜合豆」研發系列飲品。希望透過聯名合作，邀請大家在疫情之下品嚐紓緩人心的好咖啡。