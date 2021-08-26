打火兄弟「火裡來、水裡去」，他們的危險辛苦誰人知？（民眾提供）

台中市議員羅廷瑋於13日在市議會警消環衛業務質詢時揭露，他將全力爭取經費償還所有受害者。（市議員羅廷瑋提供）

「火裡來、水裡去的打火弟兄，辛苦誰人知？」台中市議員羅廷瑋於13日在市議會警消環衛業務質詢時，揭露台中市消防員一名人事專員發現，2014年至2019年間約300名消防員因受訓、進修等原因，危險加給一級8435元遭降級為二級6745元，李姓消防員受訓期達兩年須繳回22萬元，他替打火兄弟抱屈要替他們討回公道。

羅廷瑋今天說，消防員冒著生命危險和惡火搏鬥，遇到瓦斯外洩也得趕到現場，隨時可能會爆炸的環境中，不管大小事白天或夜晚，只要有意外有災難消防員立刻趕到，因工作風險高能夠領到危險加給，可說是辛苦的賣命錢，台中市消防局卻向300多名消防員追討共300萬元的津貼。

羅廷瑋指出，有打火弟兄被收回3萬，也有人被收回快將近20萬。遭到追討的對象是曾經參加過受訓或進修的人，讓人覺得很不公與辛酸，是人命不值錢，還是要打火兄弟不要太拼命，救的是別人的命，犧牲的卻是自己的命！承續媽媽市長照顧消防弟兄的允諾，他將全力爭取經費償還所有受害者！

台中市消防局認為，當時他們並沒有在第一線救災，不該領危險加給，消防員除領本俸外，依照「公務員加給給予辦法」核發危險加給、主管加給等。以台中市為例，危險加給分為一級每月新台幣8435元，二級每月6745元等。1名李姓消防員在105年至107年以公假帶值全新受訓，危險加給自一級降為二級，李男不滿少領加給，遂向保訓會兩度申訴，均遭駁回。

消防局強調，2019年1月1日後，各消防機關的消防專業人員參加非屬取得較高學位（歷）的帶職帶薪進修期間，他的危險職務加給仍依原支等級支給。消防局均依內政部的規定，受訓同仁照原支等級支給危險職務加給，並照支危險加成。