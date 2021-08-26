橋頭地檢署與基隆警方打擊不法購買珍貴林木。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一家生技公司負責人林俊雄於2017年收購一批來路不明的國有林班地牛樟木，橋頭地檢署檢察官26日對此違反森林法案件提起公訴，經法院判處林俊雄應執行有期徒刑2年6個月，併科罰金新台幣3.2億元。

當時，鄭翠蓮購得一批珍貴木材，林俊雄於2017年6月向鄭購買一批遭盜伐、無來源證明的贓物牛樟木等木材，另一家美地生技公司陳姓負責人想買林向鄭購得的木材，以每噸15萬元價格成交，陳姓負責人還付了訂金300萬元。

雙方約定於2017年7月11日前交貨，林俊雄於是雇了貨櫃曳引車，將木材運到高雄市大社區一倉庫放置。陳姓負責人在取得這批木材後，想要運送去報關，經基隆市警察局調查後，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。橋頭地院聲請扣押獲准。

此案經檢察官周韋志偵查終結，提起公訴，橋頭地院8月25日判決認定林俊雄犯森林法兩條，包含買貴重木贓物罪與媒介貴重木贓物罪，應合併執行有期徒刑2年6個月，併科罰金3.2億元，罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算。

至於鄭翠蓮犯森林法第50條第1項買森林贓物罪，處有期徒刑1年，併科罰金100萬元，罰金如易服勞役，以3000元折算1天。

對此判決結果，橋頭地檢署檢察長洪信旭除感謝承辦法官的辛勞外，也肯定檢察官從偵查到起訴的執法態度。希望藉此能打擊不法份子，嚇阻盜伐與不法交易歪風。