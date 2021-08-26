（圖／中時新聞網）

對於傳出首批BNT疫苗即將來台，包裝盒上可能會有復必泰字樣，網友挖出過去綠營人士對於BNT、復必泰相關發言，包括陳時中曾經說「復必泰事實上是在中國代工的啊，分裝代工，分裝吧」。網友並笑稱，「這件事就綠營被打臉」、「你OK我先打」！

資深媒體人黃暐瀚今（26）日爆料，首批195萬劑BNT疫苗預計8月31日上飛機，9月1日抵台，外盒包裝上會有復必泰字樣，瓶身則有「新型冠狀病毒mRNA」簡體字。

衛福部長陳時中今天證實，相關報導跟事實沒有相去很遠，不過到貨日期到現在都還沒有確定。至於媒體詢問，上面會有復必泰字樣及簡體字嗎？陳時中說，復必泰本身就是簡體字，這兩個是一樣的問題。

有網友挖出來，過去綠營政治人物曾經對「上海復星」、「復必泰」、「輝瑞BNT」的相關發言。包括衛福部長陳時中於5月28日在立法院答詢時稱，「上海復必泰應該是說，用所謂德國在…BNT在歐洲生產的原液，在..可能是在深圳也好、在哪裡，他們做所謂的分裝。復必泰基本上應該是拿德國這邊的原液，在歐洲生產的原液，在那邊做分裝，復必泰就有分裝廠」「復必泰事實上是在中國代工的啊，分裝代工，分裝吧」。

行政院中部辦公室執行長蔡培慧於 5月25在臉書稱，「南投縣長說的輝瑞BNT，其實是由中國代工的復必泰疫苗。」

立委王定宇於5月22日在臉書說他「夢見」香港一批750萬劑，打了110萬劑，還剩640萬劑...名為「復必泰」，是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗，這個疫苗又叫「BNT」。

前時力、現無黨籍台北市議員林穎孟於5月26日在臉書表示，「宣稱上海復必泰是德製輝瑞，不是蠢就是壞，又是國民黨一貫的偷換概念戰術，根本意圖混淆視聽」。

焦糖陳嘉行於8月9日在臉書稱，「還是有不少藍營支持者與政治人物在混淆視聽『上海復星的復必泰』=『德國原廠的BNT』」。

網路媒體《放言Fount Media》於5月26日在臉書稱，「復必泰疫苗真的來時，你會去打嗎？或是敢打嗎？台灣人，請靜下心來想一想，別被有心人左右情緒了！」

對於BNT疫苗將抵台，包裝盒上可能有復必泰字樣，PTT網友笑稱，「你OK我先打」、「德國原廠復必泰標籤還是原廠標籤啊」、「七月底不就一堆綠的在酸？」、「我都打完高端了」、「說好的不打上海復星復必泰疫苗呢」、「817通通打高端」、「拜託綠粉去打高端」、「有復必泰標籤也可以進來耶」、「之前綠營黑BNT，現在乖乖挨打，別扯東扯西」、「這件事就吱吱被打臉」！