南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基26日主持召開緊急經濟中央對策本部會議時表示，政府將在中秋節前向90％的中小企業發放補助金「希望恢復資金」，向88％國民發放抗疫補助，每人25萬韓元（約台幣6000元）。

韓聯社報導，南韓政府將向非高所得家庭（約占88％）發放補助，每人25萬韓元。收入以今年6月每戶醫保費的個人繳納額為準來計算。以四人家庭為例，單位參保者30.83萬韓元（約台幣7400元）以下、社區參保者34.2萬韓元（約台幣8200元）以下即可領取補助。以單人戶為準，年收入5000萬韓元（約台幣119.5萬元）以下的家庭可獲得補助。

儘管符合上述標準，但若家庭成員去年財產稅徵稅對象總價值超過9億韓元（約台幣2152萬元）或金融收入總額超過2000萬韓元，則無法領取補助。

與去年發放的全民抗疫補助不同，這次每戶領取的補助沒有上限，四人家庭領取100萬韓元（約台幣2.4萬元），五人家庭領取125萬韓元（約台幣3萬元）。發放方式與去年一樣，可線上線下提出申請，並在信用卡、簽帳金融卡、禮品卡、商品券四種方式中擇一領取。